Россиянина осудили во Вьетнаме за кражу мотоцикла

Россиянина осудили за кражу мотоцикла во Вьетнаме и посадили

Суд провинции Кханьхоа (Вьетнам) осудил гражданина России за кражу мотоцикла у местной жительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Хошимине.

«Суд провинции Кханьхоа осудил очередного гражданина России», — говорится в заметке. Следствие уточнило, что россиянин, проживающий во Вьетнаме с конца 2025 года, похитил у местной жительницы мотоцикл. Осужденный будет отбывать наказание в местной тюрьме, а затем его выдворят из страны.

По данным следствия, прибывший во Вьетнам россиянин в конце 2025 года уже в январе начал заниматься противоправной деятельностью. После завершения срока наказания российский гражданин будет выдворен из страны, въезд во Вьетнам ему будет закрыт.

Генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков рассказал ТАСС, что с ростом туристического потока из России во Вьетнам растет количество совершаемых ими правонарушений. По его данным, в настоящий момент в следственном изоляторе провинции Кханьхоа находятся несколько граждан России. Все они ждут суда.

