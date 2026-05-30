15:16, 30 мая 2026

Умерла российская балерина

На 75-м году умерла балетмейстер Мариинского театра Любовь Кунакова
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

На 75-м году жизни не стало одаренной балерины, талантливого педагога, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой. Об этом сообщается на сайте театра.

«Это по-настоящему невосполнимая утрата», — говорится в некрологе. Коллектив Мариинского театра выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Любови Алимпиевны.

Она более полувека посвятила себя служению балетному искусству в стенах Мариинского театра. Ее яркая карьера на прославленной сцене началась в 1974 году. До 1992 года Любовь Кунакова была ведущей исполнительницей балетного репертуара. Свои лучшие партии она исполнила в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот».

После окончания сценической карьеры Любовь Алимпиевна нашла свое призвание в преподавании, взрастив целую плеяду блистательных учениц.

В 1974 году она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 1983-м стала народной артисткой РСФСР, в 2009 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в прошлом году стала кавалером ордена «За заслуги в культуре и искусстве» за вклад в развитие отечественной художественной сферы и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее сообщалось о кончине на 102-м году жизни балерины, народной артистки России Нинель Петровой.

