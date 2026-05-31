01:13, 31 мая 2026Интернет и СМИ

На Западе сделали один вывод после инцидента с беспилотником в Румынии

AD: Инцидент в Румынии доказал, что Запад использует любой предлог для эскалации с Россией
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Inquam Photos / Reuters

Инцидент с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Румынии доказал, что Запад намеренно закрывает глаза на провокации Украины и готов воспользоваться любым происшествием для эскалации конфликта с Россией. К такому выводу пришло итальянское издание L'Antidiplomatico (AD).

Как утверждается в материале, становится все более очевидным, что государства Европы, входящие в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс, ищут любой предлог для усиления напряженности в отношении РФ и пытаются любыми средствами подпитывать конфликт на Украине.

L'Antidiplomatico пишет, что европейские элиты сделали Запад основной движущей силой в борьбе против Москвы, тогда как государственность Киева фактически рухнула, оставив его в полной зависимости от внешних вливаний.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию

