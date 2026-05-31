Наука и техника
04:00, 31 мая 2026

Врач назвала самые опасные для зубов продукты

Врач Логинов: Больше всего зубам вредит еда, содержащая простые углеводы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Самый сильный вред зубам наносит еда, содержащая простые углеводы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов.

«Бутербродики, булочки, сладкое, пирожные — вот это все способствует тому, что в полости рта снижается pH полости рта [уровень кислотно-щелочного баланса слюны]. И липкая сладкая пища служит едой, прежде всего, для патогена, который находится в полости рта», — сказал он.

По его словам, после подобных перекусов следует очистить полость рта ирригатором либо прополоскать водой. «Вот это будет идеальным форматом для защиты нашей полости рта», — заключил врач.

Ранее стоматолог-терапевт Магомед-Расулович Халилбеков рассказал, что повседневные привычки могут быть губительны для здоровья зубов. Специалист отметил, что после еды кислотность во рту повышается, из-за чего защитный слой зубов становится уязвимым. По его словам, в этот момент даже обычные действия становятся вредными.

