Названы убивающие зубную эмаль быстрее сахара привычки

Стоматолог Халилбеков: Чистка зубов после еды провоцирует появление микротрещин

Повседневные привычки могут быть губительны для здоровья зубов, считает стоматолог-терапевт Магомед-Расулович Халилбеков. Факторы, убивающие зубную эмаль быстрее сахара, он назвал в беседе с aif.ru.

Специалист отметил, что после еды кислотность во рту повышается, из-за чего защитный слой зубов становится уязвимым. По его словам, в этот момент даже обычные действия становятся вредными. Чистка зубов или употребление кислых напитков сразу после еды ускоряют вымывание минералов и провоцируют появление микротрещин.

«Сразу после еды эмаль ослаблена, и любое механическое воздействие может привести к ее повреждению», — пояснил Халилбеков. По его словам, дополнительную опасность представляют использование зубочисток, агрессивные ополаскиватели и игнорирование остатков пищи между зубами.

Врач рекомендовал после еды полоскать рот водой, а зубы чистить через 30-60 минут после приема пищи. Также он рекомендовал пользоваться зубной нитью или специальным ершиком, чтобы убрать остатки еды.

