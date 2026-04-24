15:27, 24 апреля 2026

Названы убивающие зубную эмаль быстрее сахара привычки

Стоматолог Халилбеков: Чистка зубов после еды провоцирует появление микротрещин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Повседневные привычки могут быть губительны для здоровья зубов, считает стоматолог-терапевт Магомед-Расулович Халилбеков. Факторы, убивающие зубную эмаль быстрее сахара, он назвал в беседе с aif.ru.

Специалист отметил, что после еды кислотность во рту повышается, из-за чего защитный слой зубов становится уязвимым. По его словам, в этот момент даже обычные действия становятся вредными. Чистка зубов или употребление кислых напитков сразу после еды ускоряют вымывание минералов и провоцируют появление микротрещин.

«Сразу после еды эмаль ослаблена, и любое механическое воздействие может привести к ее повреждению», — пояснил Халилбеков. По его словам, дополнительную опасность представляют использование зубочисток, агрессивные ополаскиватели и игнорирование остатков пищи между зубами.

Врач рекомендовал после еды полоскать рот водой, а зубы чистить через 30-60 минут после приема пищи. Также он рекомендовал пользоваться зубной нитью или специальным ершиком, чтобы убрать остатки еды.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о причине постоянной сухости во рту. По его словам, симптом чаще всего указывает на заболевания эндокринной системы.

