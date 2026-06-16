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01:26, 16 июня 2026Культура

Умер создатель советского синтезатора «Поливокс»

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Кузьмин умер после инсульта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин умер после третьего инсульта. Об этом сообщила Экспериментальная фабрика электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ) в своем Telegram-канале.

«С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина — разработчика и создателя легендарного советского синтезатора Поливокс», — говорится в сообщении.

«Поливокс» является переносным синтезатором, предназначенным для исполнения музыки любых жанров. Их использовали многие рок-группы, в том числе «Агата Кристи» и Rammstein.

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