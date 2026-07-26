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13:45, 26 июля 2026 (обновлено: 13:55, 26 июля 2026)Мир

Новый премьер-министр Великобритании заявил о готовности противостоять Трампу

Премьер Великобритании Бернем заявил, что готов противостоять Трампу ради интересов страны
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Энди Бернем

Энди Бернем. Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем заявил о готовности противостоять президенту США Дональду Трампу, если это будет необходимо для защиты интересов страны. Об этом он сообщил в интервью «Би-би-си».

Бернем рассказал, что готов отстаивать интересы Великобритании, даже если для этого ему придется противостоять Трампу. «Прежде всего необходимо защищать национальные интересы своей страны. Именно этого от вас и требуют, если вы хотите должным образом выполнять эту работу», — подчеркнул он.

Глава британского правительства также заверил, что «не будет умалчивать о том, что считает правильным». В частности, по его словам, он обеспокоен из-за начала войны между США и Ираном.

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Бернем также сообщил, что первый контакт с американским лидером прошел успешно, и что Трамп показался ему «очень приветливым». При этом от прямого ответа на вопрос, доверяет ли он американскому лидеру, британский премьер воздержался, ограничившись замечанием, что «мир меняется», поэтому любую ситуацию надо оценивать по мере ее развития.

Ранее сообщалось, что новоназначенный премьер-министр Великобритании провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с Трампом. Короткий звонок состоялся 20 июля, вскоре после того как Бернем официально вступил в должность.

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