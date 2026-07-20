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18:14, 20 июля 2026Мир

Новый премьер Британии провел первый разговор с Трампом

Новый премьер Британии Бернэм начал работу со звонка Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Новоназначенный премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с президентом США Дональдом Трампом . Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на официальные источники.

Короткий звонок состоялся в понедельник, 20 июля, вскоре после того как Бернем официально вступил в должность. Детали беседы не разглашаются, однако ее проведение является традиционным первым шагом для нового британского премьера, сигнализирующим о важности особых отношений между странами.

Ожидалось, что в течение дня Бернем также проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее европейские лидеры поздравили Энди Бернема с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Председатель Европейского совета Антониу Коста заявил, что с нетерпением ждет «продолжения углубления сотрудничества на благо граждан и бизнеса», высоко оценив «новый позитивный импульс» в отношениях Лондона и Брюсселя.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин выразил надежду на сотрудничество с Бернемом в углублении отношений Британии с Ирландией и Евросоюзом, отметив его активную позицию по укреплению связей в бытность мэром Большого Манчестера. Канцлер Германии Фридрих Мерц также подтвердил, что «Великобритания и Германия — близкие союзники и партнеры», и сердечно пригласил Бернема посетить Берлин в ближайшее время для обсуждения предстоящих вызовов.

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