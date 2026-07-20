Новый премьер Британии Бернем получил приглашения от европейских лидеров на встречи

Европейские лидеры поздравили Энди Бернема с назначением на пост премьер-министра Великобритании, а первое приглашение на зарубежную поездку — в Берлин — уже ждет его. Об этом сообщает The Guardian.

Председатель Европейского совета Антониу Коста заявил, что с нетерпением ждет «продолжения углубления сотрудничества на благо наших граждан и бизнеса» с новым британским премьером, высоко оценив «новый позитивный импульс» в отношениях Лондона и Брюсселя. «Соединенное Королевство и Европейский союз сильнее вместе», — сказал он.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин выразил надежду на сотрудничество с Бернемом в углублении отношений Британии с Ирландией и ЕС, отметив его активную позицию по укреплению связей в бытность мэром Большого Манчестера. Канцлер Германии Фридрих Мерц также подтвердил, что «Великобритания и Германия — близкие союзники и партнеры», и сердечно пригласил Бернема посетить Берлин в ближайшее время для обсуждения предстоящих вызовов.

Ранее уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о завершении своей работы на посту главы правительства и выступил с последним обращением перед передачей власти своему преемнику Энди Бернему. Стармер подчеркнул, что считает большой честью работу на посту премьер-министра, и выразил уверенность, что оставляет страну в более сильном состоянии, чем два года назад.

По его словам, правительство за время его руководства смогло вывести детей из бедности, сократить уровень миграции, укрепить обороноспособность Великобритании и повысить ее международный авторитет. Политик пожелал успехов новому главе правительства Энди Бернему.