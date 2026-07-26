Иран пригрозил расширить географию конфликта в случае одного решения США

Иран пригрозил расширить географию конфликта, если США продолжат атаки

Иран расширит географию текущего конфликта с США, в случае если Вашингтон решит продолжить боевые действия. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, слова которого приводит канал SNN.

«Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география [конфликта] станет еще больше, чем ранее», — пригрозил Акраминия.

Помимо этого, он пообещал применить новые стратегии, которые способны решительно повлиять на ход и итоги конфликта.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран после конфликта с США хочет восстановить доверительные отношения с соседями по региону, пострадавшими от боевых действий в этом году. В частности, дипломат указал, что применяемые Тегераном меры в боевых действиях с Вашингтоном носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.