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14:14, 26 июля 2026 (обновлено: 14:46, 26 июля 2026)Россия

Четыре человека стали жертвами атаки дронов ВСУ в ДНР

Приходько: Четыре человека стали жертвами атаки дронов ВСУ в Горловке
Алина Черненко

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Четыре человека стали жертвами атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в «Максе».

Он уточнил, что трагедия произошла в Никитовском районе. «Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Ранее сообщалось, что вечером 25 июля и в ночь на 26 июля ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Калужской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов.

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