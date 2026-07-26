Четыре человека стали жертвами атаки дронов ВСУ в ДНР

Приходько: Четыре человека стали жертвами атаки дронов ВСУ в Горловке

Четыре человека стали жертвами атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в «Максе».

Он уточнил, что трагедия произошла в Никитовском районе. «Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Ранее сообщалось, что вечером 25 июля и в ночь на 26 июля ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Калужской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов.

