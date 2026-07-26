Филиппо: Санкции против России не дают Испании применять Ка-32 для тушения пожаров

Антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) не позволяют Испании, которая охвачена масштабными пожарами, привлекать эффективные российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем. Проблему санкционной политики Европы назвал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, опубликовав пост в социальной сети X.

Филиппо заявил, что Евросоюз приносит людей в жертву из-за «глупой русофобской идеологии».

По словам политика, на территории Испании есть 10 вертолетов, которые находятся в собственности частных компаний. В 2022 году Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификата на Ка-32, а санкции Евросоюза от 2024 года лишили владельцев возможности заказывать к ним запчасти и приглашать российских специалистов для обслуживания воздушных суден.

24 июля был объявлен режим ЧС общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за распространения лесных пожаров.

Ранее стало известно, что в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз расширил ограничения против российской металлургии и золотодобычи. Новый пакет стал крупнейшим за последнее время. Помимо металлургии и золотодобычи, под рестрикции попал и европейский бизнес — компаниям запретили проводить транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.