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15:11, 26 июля 2026 (обновлено: 15:29, 26 июля 2026)Мир

Во Франции назвали проблему санкций против России

Филиппо: Санкции против России не дают Испании применять Ка-32 для тушения пожаров
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fatih Saribas / Reuters

Антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) не позволяют Испании, которая охвачена масштабными пожарами, привлекать эффективные российские вертолеты Ка-32 для борьбы с огнем. Проблему санкционной политики Европы назвал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, опубликовав пост в социальной сети X.

Филиппо заявил, что Евросоюз приносит людей в жертву из-за «глупой русофобской идеологии».

По словам политика, на территории Испании есть 10 вертолетов, которые находятся в собственности частных компаний. В 2022 году Европейское агентство безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификата на Ка-32, а санкции Евросоюза от 2024 года лишили владельцев возможности заказывать к ним запчасти и приглашать российских специалистов для обслуживания воздушных суден.

24 июля был объявлен режим ЧС общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила из-за распространения лесных пожаров.

Ранее стало известно, что в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз расширил ограничения против российской металлургии и золотодобычи. Новый пакет стал крупнейшим за последнее время. Помимо металлургии и золотодобычи, под рестрикции попал и европейский бизнес — компаниям запретили проводить транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

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