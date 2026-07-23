ЕС ввел новые санкции против России

ЕС расширил санкции против российской металлургии и золотодобычи

В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз (ЕС) расширил ограничения против российской металлургии и золотодобычи. Об этом со ссылкой на заявление Совета Европы сообщает ТАСС.

Новый пакет стал крупнейшим за последнее время. Евросоюз включил в 21-й пакет санкций запрет для европейского бизнеса на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Также ввели рестрикции в отношении 170 организаций и 48 физических лиц, заморозили активы и запретили предоставлять средства 94 банкам и 33 крупным кредитно-финансовым организациям в России. Услуги с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран были полностью запрещены.

Наконец, ЕС установил ограничения против 37 российских производителей БПЛА дальнего действия, ввел санкции против трех НПЗ в РФ и одного в Белоруссии, установил рестрикции в отношении 56 физических и юридических лиц, связанных с российским ВПК, и заложил основу для введения визового запрета в отношении участников СВО.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее заявила, что утвержденный 21-й пакет санкций против России стал самым крупным за четыре года. По ее словам, ЕС введет санкции против 50 военно-промышленных предприятий, «ключевых участников производства российских беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия».