Семь детей заболели энтеровирусной инфекцией в российском санатории

Семь детей заболели энтеровирусной инфекцией в санатории «Обуховский» в Нижних Сергах

В филиале санатория «Обуховский» в городе Нижние Серги в Свердловской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в Telegram.

Уточняется, что в период с 23 по 24 июля было зарегистрировано семь случаев заболевания среди детей. Специалисты взяли пробы для лабораторных исследований и дадут оценку соблюдению требований санитарного законодательства.

Чтобы инфекция не распространялась, детей и вожатых вывезли из корпуса, где находились заболевшие. Санаторий обязали провести дезинфекцию, общие мероприятия в нем отменили.

За контактными детьми и взрослыми установили медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее отдыхающих этого же санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа. Вода начала поступать в корпуса.

