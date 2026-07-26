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14:59, 26 июля 2026Россия

Семь детей заболели энтеровирусной инфекцией в российском санатории

Семь детей заболели энтеровирусной инфекцией в санатории «Обуховский» в Нижних Сергах
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В филиале санатория «Обуховский» в городе Нижние Серги в Свердловской области произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в Telegram.

Уточняется, что в период с 23 по 24 июля было зарегистрировано семь случаев заболевания среди детей. Специалисты взяли пробы для лабораторных исследований и дадут оценку соблюдению требований санитарного законодательства.

Чтобы инфекция не распространялась, детей и вожатых вывезли из корпуса, где находились заболевшие. Санаторий обязали провести дезинфекцию, общие мероприятия в нем отменили.

За контактными детьми и взрослыми установили медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее отдыхающих этого же санатория пришлось эвакуировать на лодках из-за потопа. Вода начала поступать в корпуса.

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