Россиян предупредили о неожиданном и опасном последствии укуса клеща

Врач Щепеляев: После укуса клеща может развиться аллергия на мясо

После укуса клеща у людей может развиться аллергия на красное мясо. О неожиданном и опасном последствии встречи с членистоногим предупредил россиян аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Даниил Щепеляев, пишет RT.

Речь идет о синдроме альфа-гал, рассказал врач. Одноименная углеводная молекула содержится в мясе млекопитающих — говядине, свинине, баранине, а также в субпродуктах, молоке и желатине.

«У человека и приматов ее нет. При укусе некоторых видов клещей альфа-гал попадает в кровь вместе со слюной, и организм начинает воспринимать этот сахар как чужеродный. В ответ вырабатываются иммуноглобулины класса E (IgE — антитела, которые запускают аллергию)», — пояснил Щепеляев.

Однако главная сложность в том, что реакция на эти продукты появляется с задержкой — через три-шесть часов после еды. Внезапно у человека могут возникнуть крапивница, отек губ, а в тяжелых случаях — анафилаксия (стремительная аллергическая реакция с падением давления и удушьем). Эти симптомы могут застать врасплох даже ночью во сне. «Мясо к этому моменту давно забыто, и связать приступ именно с ним пациент не может», — подчеркнул врач.

Чтобы выявить такой синдром, придется сдать прицельный анализ крови на специфические IgE к альфа-гал — его сдают в любое время суток и независимо от еды. «Широкая панель аллергопроб такую реакцию нередко пропускает», — отметил специалист.

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