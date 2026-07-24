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18:33, 24 июля 2026 (обновлено: 18:44, 24 июля 2026)Забота о себе

Врач раскрыла главные признаки клещевого энцефалита

Невролог Демьяновская назвала ломоту и температуру симптомами клещевого энцефалита
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, какие симптомы после укуса клеща могут указывать на энцефалит. Главные признаки этого заболевания врач назвала в беседе с RT.

«Первые проявления клещевого энцефалита трудно не заметить, но можно спутать с другими инфекционными заболеваниями: резко поднимается температура, появляются мышечная ломота и общая разбитость, при менингеальной форме начинает сильно болеть голова», — объяснила Демьяновская.

Она добавила, что иногда заболевание может сопровождаться различными неврологическими нарушениями. Кроме того, невролог уточнила, что в некоторых случаях инфекция может протекать в скрытой форме.

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Демьяновская также отметила, что инкубационный период вируса клещевого энцефалита составляет обычно от одной до двух недель. Однако в некоторых случаях он может проявляться раньше или позже. По словам врача, на это влияет состояние иммунитета человека и количество вируса, попавшего в организм.

Ранее дерматолог Александр Быканов заявил, что при обнаружении клеща на теле его необходимо обязательно вытащить, чтобы не заразиться опасными заболеваниями. По словам Быканова, вытащить клеща можно как в травмпункте, так и дома.

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