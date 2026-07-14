Россиянам назвали запретные действия при обнаружении клеща на теле

Дерматолог Быканов: Вытаскивать клеща тянущими движениями запрещено

Дерматолог Александр Быканов заявил, что при обнаружении клеща на теле его необходимо обязательно вытащить, чтобы не заразиться опасными заболеваниями. В своем Telegram-канале он назвал россиянам запретные в такой ситуации действия.

По словам Быканова, вытащить клеща можно как в травмпункте, так и дома. Если выбран второй вариант, стоит воспользоваться специальным пластмассовым клещедером. При этом нужно не делать тянущие движения, а прокручивать инструмент, уточнил врач.

«Если все же осталась черная точка в коже — вот ее уже придется аккуратно пытаться вытащить стерильной иглой или пинцетом», — написал доктор. Он также призвал использовать во время процесса перчатки и антисептик. Специалист добавил, что масло, крем и спирт капать на клеща нельзя.

Ранее инфекционист Владимир Неронов перечислил самые рискованные виды уличной еды за границей. По его словам, опасность могут представлять молочные десерты, находящиеся на жаре.