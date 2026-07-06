Россиянам назвали самые рискованные виды уличной еды за границей

Инфекционист Неронов назвал морепродукты рискованным видом уличной еды за границей

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов назвал россиянам самые рискованные виды уличной еды за границей. Списком он поделился в беседе с Life.ru.

По словам собеседника издания, опасность могут представлять морепродукты, сырые и полусырые блюда, мясо неизвестного происхождения, блюда с яйцами и молочные десерты, находящиеся на жаре. Кроме того, он посоветовал проявлять особую осторожность в отношении холодных закусок, салатов с майонезом, нарезанных овощей и готовых блюд, которые несколько часов хранятся без охлаждения.

Неронов пояснил, что определить свежесть продукта только по внешнему виду часто бывает сложно, однако есть несколько признаков, которые могут насторожить. В их числе — неприятный запах, изменение цвета, подсохшие края, следы заветривания или наличие большого количества жидкости в емкости.

Инфекционист также порекомендовал в отпуске за границей соблюдать осторожность с водой. Опасность могут представлять вода из-под крана во время чистки зубов, лед в напитках или овощи и фрукты, вымытые неочищенной водой. Поэтому в странах с неблагополучной санитарной обстановкой Неронов посоветовал использовать бутилированную воду не только для питья, но и для гигиенических процедур.

Даже при соблюдении всех мер предосторожности полностью исключить риск пищевого отравления невозможно, добавил врач. Поэтому путешественникам следует брать с собой на отдых средства для регидратации, жаропонижающие препараты, сорбенты и лекарства для симптоматического лечения диареи.

Ранее российским туристам посоветовали не пить напитки со льдом за границей в кафе и ресторанах, чтобы избежать инфекций. Его часто делают из некипяченой воды.