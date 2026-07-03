Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:19, 3 июля 2026Путешествия

Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

Из-за напитков со льдом за границей можно заразиться гепатитом и полиомиелитом
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам посоветовали не пить напитки со льдом за границей в кафе и ресторанах, чтобы избежать инфекций. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она объяснила, что лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения, может быть опасен. Зачастую его делают из некипяченой не бутилированной воды, из-за которой можно заразиться гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.

Ранее сообщалось, что опасная тропическая инфекция мелиоидоз распространяется в таких странах Азии, как Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия и Таиланд. В России за последние годы зарегистрировано несколько случаев завоза мелиоидоза из Таиланда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В центре российского города на мине подорвалась машина с чиновниками

    Дочь Шварценеггера показала фигуру после третьих родов

    Украина захотела обмениваться с Японией информацией о России

    Полицейские обнаружили сбившего катером российского школьника

    Стало известно о состоянии одного из чиновников после подрыва машины в российском городе

    Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

    Раскрыта дальность российского «Многоточия»

    Меладзе тайно сменил гражданство

    СК уточнил данные о безвестно пропавших девочках в российском регионе

    Возлюбленная Диброва раскрыла его состояние после падения с лестницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok