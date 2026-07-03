Россиянам посоветовали не пить напитки со льдом за границей

Из-за напитков со льдом за границей можно заразиться гепатитом и полиомиелитом

Российским туристам посоветовали не пить напитки со льдом за границей в кафе и ресторанах, чтобы избежать инфекций. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она объяснила, что лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения, может быть опасен. Зачастую его делают из некипяченой не бутилированной воды, из-за которой можно заразиться гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.

Ранее сообщалось, что опасная тропическая инфекция мелиоидоз распространяется в таких странах Азии, как Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия и Таиланд. В России за последние годы зарегистрировано несколько случаев завоза мелиоидоза из Таиланда.