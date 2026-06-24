Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:23, 24 июня 2026Путешествия

Россиян предупредили об опасной тропической инфекции в странах Азии

Россиян предупредили о мелиоидозе во Вьетнаме, Китае и Индонезии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Edgar Su / Reuters

Опасная тропическая инфекция мелиоидоз распространяется в таких странах Азии, как Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия и Таиланд. Об этом россиян предупредили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

Также риск инфицирования высок в Сингапуре, Австралии, Шри-Ланке, Непале и других популярных у туристов государствах. На сегодняшний день в России уже зарегистрировано несколько случаев завоза мелиоидоза из Таиланда за последние годы.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, следует избегать контакта с почвой, носить закрытую обувь, использовать шезлонги или коврики для отдыха на пляже. Кроме того, не рекомендуется купаться в пресных водоемах, особенно это касается стоячей воды.

Ранее прилетевшая домой из Таиланда российская туристка попала в больницу — она заразилась смертельно опасной тропической инфекцией во время отдыха. По данным Роспотребнадзора, у девушки выявили болезнь Уитмора, или мелиоидоз, вакцины против которой не существует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые уничтожила новейшее американское оружие ВСУ

    Новосибирский соболь полетит в космос

    В России высказались об атаках ВСУ призывом «вогнать в землю» индустрию беспилотников

    Уехавшая из России Лазарева выступила на конференции Европарламента и испытала ужас

    Российский производитель самолетов сменит регион регистрации

    Срок льготной ставки по семейной ипотеке захотели урезать

    «Росэл» защитит дроны от РЭБ

    У собственников российского подшипникового завода изъяли активы на сотни миллиардов рублей

    Раскрыта площадка по пробиву с продажей данных 112 миллионов россиян

    Россияне рассказали о помогающих следить за здоровьем технологиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok