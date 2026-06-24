Россиян предупредили об опасной тропической инфекции в странах Азии

Россиян предупредили о мелиоидозе во Вьетнаме, Китае и Индонезии

Опасная тропическая инфекция мелиоидоз распространяется в таких странах Азии, как Вьетнам, Китай, Индонезия, Индия и Таиланд. Об этом россиян предупредили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА Новости.

Также риск инфицирования высок в Сингапуре, Австралии, Шри-Ланке, Непале и других популярных у туристов государствах. На сегодняшний день в России уже зарегистрировано несколько случаев завоза мелиоидоза из Таиланда за последние годы.

Чтобы обезопасить себя от инфекции, следует избегать контакта с почвой, носить закрытую обувь, использовать шезлонги или коврики для отдыха на пляже. Кроме того, не рекомендуется купаться в пресных водоемах, особенно это касается стоячей воды.

Ранее прилетевшая домой из Таиланда российская туристка попала в больницу — она заразилась смертельно опасной тропической инфекцией во время отдыха. По данным Роспотребнадзора, у девушки выявили болезнь Уитмора, или мелиоидоз, вакцины против которой не существует.

