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09:46, 23 июня 2026Путешествия

Российская туристка заразилась в Таиланде смертельно опасной тропической инфекцией

Прилетевшую из Таиланда россиянку госпитализировали с мелиоидозом
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Прилетевшая домой из Таиланда российская туристка попала в больницу — она заразилась смертельно опасной тропической инфекцией во время отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, у девушки выявили болезнь Уитмора или мелиоидоз, вакцины против которого не существует. Без своевременного лечения наступает смерть.

Россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что в азиатской стране она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов.

Ранее российский турист попал в реанимацию после укуса комара во время отдыха в Африке. Врачи установили, что он заразился малярией.

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