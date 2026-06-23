Российская туристка заразилась в Таиланде смертельно опасной тропической инфекцией

Прилетевшую из Таиланда россиянку госпитализировали с мелиоидозом

Прилетевшая домой из Таиланда российская туристка попала в больницу — она заразилась смертельно опасной тропической инфекцией во время отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, у девушки выявили болезнь Уитмора или мелиоидоз, вакцины против которого не существует. Без своевременного лечения наступает смерть.

Россиянку госпитализировали в тяжелом состоянии. Уточняется, что в азиатской стране она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов.

Ранее российский турист попал в реанимацию после укуса комара во время отдыха в Африке. Врачи установили, что он заразился малярией.

