09:24, 29 мая 2026Путешествия

Российский турист попал в реанимацию после укуса комара во время отдыха в Африке

Shot: Турист из России заразился малярией во время отдыха на Занзибаре
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Отдохнувший в Африке россиянин попал в реанимацию после возвращения домой — врачи обнаружили у него смертельное заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

37-летний Иван с супругой отдыхали на Занзибаре во время майских праздников. Туристы провели на архипелаге 12 дней, затем вернулись в Россию, где мужчина почувствовал себя плохо: у него поднялась температура, появилась боль в суставах и обильное потоотделение. Российские путешественники обратились за помощью через время, подумав, что Иван перенес тепловой удар. Однако после приема терапевт настоял на госпитализации.

На данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии. Врачи установили, что он заразился малярией после укуса комара — эти насекомые являются переносчиками заболевания. Россияне признались, что не принимали профилактические таблетки перед поездкой, им рассказали, что зараженных насекомых на Занзибаре якобы нет.

Ранее стало известно, что на границе России усилили контроль из-за вспышки Эболы. Уточняется, что это касается состояния здоровья людей, которые въезжают в страну из регионов с повышенным риском заражения.

