Врач подсказал способ снизить риск деменции на 57 процентов

Врач Амир Хан: У людей с хорошей силой хвата риск деменции на 57 процентов ниже

Врач общей практики Амир Хан назвал фактор, снижающий риск деменции на 57 процентов. Неочевидный способ сохранить здоровье мозга он подсказал изданию Daily Mirror.

По словам врача, профилактика деменции обычно ассоциируется с умственными тренировками, чтением и решением головоломок. Однако, как заверил специалист, последние исследования показывают, что физическая форма человека играет не менее важную роль в сохранении здоровья мозга. «Данные Британского биобанка показали, что у людей с хорошей силой хвата, у тех, кто хорошо спит и проводит меньше времени сидя, риск развития деменции был на 57 процентов ниже, чем у тех, кто вел менее здоровый образ жизни», — рассказал Хан.

Он подчеркнул, что начинать вести активный образ жизни можно в любом возрасте, и добавил, что это полезно как для физического, так и для умственного здоровья. «Каждое приседание, упражнение с эластичной лентой, каждый лестничный пролет и каждая сумка с покупками, которую вы несете — это инвестиция не только в тело, но, возможно, и в мозг», — резюмировал врач.

Ранее онколог Владимир Ивашков объяснил, как отличить деменцию от безобидной забывчивости. По его словам, при поражении мозга человек забывает целые события, разговоры и знакомые действия.