Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:15, 30 июля 2026 (обновлено: 16:27, 30 июля 2026)Россия

Медведев высказался о пропавших в зоне СВО бойцах

Зампред СБ Медведев: Поиск пропавших в зоне СВО бойцов будет длительным
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Поиск пропавших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцов будет длительным. Так об этом направлении работы высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, так происходит после любого вооруженного конфликта и СВО не является исключением. Медведев добавил, что поиск без вести пропавших является очень сложной задачей.

Поисковый отряд приступил к работе по поиску военнослужащих, пропавших без вести во время специальной военной операции. Это новое, очень тяжелое, но крайне ответственное направление работы

Дмитрий Медведев

Ранее стало известно, что на территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России — помимо «официального плена», российские военные попадают в подвалы, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Россиянам назвали цену «китайского УАЗа» с дизельным мотором
    Страшные лесные пожары на курорте в Турции подобрались к отелям с россиянами
    Леонтьев нашел лазейку в законе и сэкономил на особняке в США миллионы рублей
    В Госдуме спрогнозировали судьбу Telegram после объявления Дурова террористом
    Медведев высказался о пропавших в зоне СВО бойцах
    Фуд-блогер похудел на 57 килограммов благодаря иностранной еде
    Канье Уэст разобрался с обвинившей его в сексуальном насилии помощницей
    Новое решение Евросоюза по Украине вызвало ярость на Западе
    В Таиланде задержали причастного к исчезновению россиян главаря банды
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok