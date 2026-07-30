Зампред СБ Медведев: Поиск пропавших в зоне СВО бойцов будет длительным

Поиск пропавших в зоне специальной военной операции (СВО) бойцов будет длительным. Так об этом направлении работы высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, так происходит после любого вооруженного конфликта и СВО не является исключением. Медведев добавил, что поиск без вести пропавших является очень сложной задачей.

Поисковый отряд приступил к работе по поиску военнослужащих, пропавших без вести во время специальной военной операции. Это новое, очень тяжелое, но крайне ответственное направление работы Дмитрий Медведев

Ранее стало известно, что на территории Украины существуют тайные лагеря для бойцов Вооруженных сил России — помимо «официального плена», российские военные попадают в подвалы, находящиеся на линии боевого соприкосновения.