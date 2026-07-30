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17:19, 30 июля 2026 (обновлено: 17:38, 30 июля 2026)Экономика

Запрет на вывоз бензина из России продлили на полгода

Запрет на экспорт бензина продолжит действовать в РФ до 31 января 2027 года
Дмитрий Воронин
СюжетАтака БПЛА

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Правительство России продлило на полгода, до 31 января 2027 года, срок действия запрета на экспорт бензина. Ограничения коснутся и других видов топлива — дизеля, судового топлива и газойлей, — но с 1 сентября их вывоз будет разрешен непосредственным производителям. О соответствующих решениях, принятых в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба кабмина.

Также постановлениями правительства утвержден временный порядок заключения соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизеля для обеспечения топливом участников сезонных полевых работ и приостановлено до конца года действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива, что позволит «не допустить срыва закупочных процедур и последующих поставок в условиях колебания биржевых котировок».

Со 2 апреля запрет на экспорт бензина сроком до 31 июля коснулся в РФ его непосредственных производителей. В начале текущего месяца на фоне последствий атак беспилотников на российские НПЗ действие мер распространили на отечественное дизельное топливо.

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