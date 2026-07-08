В России ввели запрет на экспорт дизеля

Российские власти ввели полный запрет на экспорт дизеля

Российские власти ввели запрет на экспорт дизеля. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что правительство перенесло ряд ремонтов НПЗ на более поздние сроки, а также задействовало дополнительные мощности.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — объявил он на совещании правительства.

Ранее Новак говорил, что ситуация на топливном рынке остается напряженной. Как сказал вице-премьер, это происходит из-за летнего пика спроса, а также внеплановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

В Минпромторге отметили, что ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки машин, которые доставляют товары. Как сказал глава министерства Антон Алиханов, это не влияет на наличие и доступность товаров в магазинах.