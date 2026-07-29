Раскрыто число ушедших на СВО с начала года добровольцев

Медведев: С начала года на СВО ушли 16 тысяч добровольцев

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскрыл, сколько человек вступили в добровольческие формирования и отправились в зону проведения спецоперации с начала 2026 года. Об этом он рассказал во время заседания межведомственной комиссии СБ по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Фрагмент выступления опубликован в его Telegram.

«Более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — поделился Медведев, подчеркнув, что еще около 200 тысяч человек заключили контракты с Минобороны.

В том же выступлении зампред Совбеза сообщил, что мобилизация в России не планируется, так как Вооруженные силы России не испытывают нехватки личного состава. Слухи о подготовке мобилизационных мероприятий он назвал лживой провокацией.