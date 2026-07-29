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01:54, 29 июля 2026Мир

Российский постпред в Вене раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно

Ульянов: Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CENTCOM / Handout / Reuters

Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

По его словам, Киев изменил свою позицию для предотвращения дальнейшей эскалации. «Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — раскритиковал он власти Украины.

Ранее Иран потребовал от Украины компенсации после атаки на судно.

25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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