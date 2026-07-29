Российский постпред в Вене раскритиковал комментарии Киева о нападении на иранское судно

Ульянов: Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными

Первые комментарии Киева о нападении Украины на иранское судно были надменными, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

По его словам, Киев изменил свою позицию для предотвращения дальнейшей эскалации. «Теперь Киев решил изменить свою позицию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию», — раскритиковал он власти Украины.

Ранее Иран потребовал от Украины компенсации после атаки на судно.

25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.