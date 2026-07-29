Названы скрытые функции кнопок смартфона

Кнопка включения смартфона может выполнять несколько дополнительных функций. Об этом сообщает издание BGR.
По словам авторов медиа, существует множество способов использовать кнопку питания телефона, не считая функции запуска устройства. В первую очередь специалисты рассказали, что при длительном нажатии можно вызвать голосового помощника. «В зависимости от модели смартфона можно настроить, какой цифровой помощник запускается в этом случае», — отметили журналисты.
Одной из скрытых функций кнопки питания специалисты назвали запуск приложения камеры. Обычно на многих Android-устройствах камера открывается по двойному нажатию. Еще один удобный способ использования кнопки питания на вашем телефоне — завершение активных вызовов.
В заметке говорится, что с помощью физической кнопки можно вызывать экстренные службы. Так, на iPhone для звонка Emergency SOS потребуется быстро нажать на кнопку три или пять раз — в зависимости от настройки. В заключение журналисты рассказали, что на многих смартфонах можно назначить на кнопку питания различные дополнительные опции — от включения фонарика до запуска конкретного приложения.
В конце июля авторы издания BGR перечислили способы ускорить зарядку смартфона. В первую очередь они посоветовали приобрести подходящее зарядное устройство и соответствующий провод.