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02:01, 29 июля 2026Наука и техника

Названы скрытые функции кнопок смартфона

BGR: Кнопку смартфона можно использовать для запуска камеры и вызова SOS
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bashar Creates / Shutterstock / Fotodom

Кнопка включения смартфона может выполнять несколько дополнительных функций. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов медиа, существует множество способов использовать кнопку питания телефона, не считая функции запуска устройства. В первую очередь специалисты рассказали, что при длительном нажатии можно вызвать голосового помощника. «В зависимости от модели смартфона можно настроить, какой цифровой помощник запускается в этом случае», — отметили журналисты.

Одной из скрытых функций кнопки питания специалисты назвали запуск приложения камеры. Обычно на многих Android-устройствах камера открывается по двойному нажатию. Еще один удобный способ использования кнопки питания на вашем телефоне — завершение активных вызовов.

В заметке говорится, что с помощью физической кнопки можно вызывать экстренные службы. Так, на iPhone для звонка Emergency SOS потребуется быстро нажать на кнопку три или пять раз — в зависимости от настройки. В заключение журналисты рассказали, что на многих смартфонах можно назначить на кнопку питания различные дополнительные опции — от включения фонарика до запуска конкретного приложения.

В конце июля авторы издания BGR перечислили способы ускорить зарядку смартфона. В первую очередь они посоветовали приобрести подходящее зарядное устройство и соответствующий провод.

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