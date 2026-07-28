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06:30, 28 июля 2026Наука и техника

Назван способ зарядить смартфон быстрее

BGR: Смартфон получится зарядить быстрее, если использовать специальные аксессуары
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Журналисты портала BGR перечислили способы ускорить зарядку смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы издания объяснили, что если подключить телефон к розетке с помощью случайного зарядного кабеля, то он не получит таким образом максимальное количество энергии. В первую очередь они посоветовали посмотреть характеристики девайса и приобрести ему специальный аксессуар, который позволит заряжать аппарат на максимальной скорости. При этом журналисты заметили, что часто такие адаптеры и провода кладут в комплект к смартфону.

Находящееся на зарядке устройство предложили оставить в режиме ожидания. Специалисты подчеркнули, что если не запускать на девайсе приложения, то он зарядит свой аккумулятор быстрее. «Просто подключите его к зарядному устройству и оставьте в покое, пока цикл зарядки не завершится. Можете также перевести смартфон к авиарежим», — пояснили авторы.

В заключение журналисты рекомендовали отнести смартфон в прохладное место. Оставаясь подключенным к розетке, аппарат может перегреться — в этом случае эффективность процесса зарядки снизится. «В помещении должно быть не слишком жарко, но и не слишком холодно», — подытожили специалисты.

Ранее в MakeUseOf заявили, что смартфон будет работать дольше, если отключить фоновую активность приложений. В материале говорится, что почти все приложения «хотят узнать», где в данный момент находится пользователь.

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