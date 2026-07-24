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20:51, 24 июля 2026 (обновлено: 21:04, 24 июля 2026)Наука и техника

Назван работающий способ продлить жизнь смартфону

MakeUseOf: Смартфон будет работать дольше, если отключить фоновую активность приложений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Повышенную фоновую активность приложений на смартфоне назвали «врагом» автономности. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

По словам редактора медиа Панкила Шаха, установленные на телефон приложения могут со временем «начать жить своей жизнью». Так, многие программы слишком часто запрашивают данные геолокации, что негативно влияет на автономность девайса. В материале говорится, что почти все приложения «хотят узнать», где в данный момент находится пользователь. «Когда десятки приложений независимо друг от друга запрашивают ваше местоположение, растет нагрузка на смартфон», — объяснил журналист.

Специалист назвал работающий способ продлить жизнь устройства. Шах рекомендовал провести ревизию и отозвать право на запрос данных о геолокации тех приложений, которым они не нужны. Этот параметр можно найти в разделе «Местоположение» и подразделе «Разрешения приложений» настройках телефона. По словам редактора MakeUseOf, он сам провел такую проверку, понизил права Bixby, Google Maps, Snapchat, и Weather, и заметил, что автономность девайса увеличилась.

В середине июля авторы портала MakeUseOf заявили, что очистить память смартфона можно, удалив предустановленные приложения. Такие программы можно найти в разделе «Приложения» в настройках телефона.

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