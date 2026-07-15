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15:13, 15 июля 2026Наука и техника

Назван верный способ очистить память смартфона

В MakeUseOf посоветовали удалить со смартфона встроенные игры и приложения оператора
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На многих смартфонах можно обнаружить спрятанные предустановленные приложения. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Журналист портала Брэди Снайдер посоветовал пользователям телефонов — особенно под управлением Android — почистить память девайсов от предустановленных программ. По словам специалиста, верный способ освободить место на накопителе — удалить игры и программное обеспечение (ПО) от оператора связи.

В первую очередь автор рекомендовал проверить установленные на устройстве игры. Снайдер признался, что нашел в смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 7 больше десятка игр, которые операционная система (ОС) или производитель гаджета установил без его ведома. Удаление игр журналист назвал проверенным способом почистить память телефона — ему удалось освободить почти 4 гигабайта пространства.

Также журналист заметил, что несколько бесполезных приложений установил его мобильный оператор AT&T — в том числе, Microsoft Copilot, OneDrive, Yepl, LinkedIn и другие. У специалиста получилось освободить еще 2 гигабайта пространства на диске.

В случае Android-смартфонов журналист посоветовал зайти в настройки и перейти в раздел «Приложения». Там можно отсортировать установленные программы по месту, которое они занимают в памяти, и удалить лишние.

В начале июля журналисты издания How-To Geek заявили, что операционная система Android не является настолько открытой, как считают многие пользователи. Они объяснили, что Google и производители смартфонов постепенно делают все больше компонентов и сервисов ОС закрытыми для пользователей и разработчиков.

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