Связанный с Android миф развеяли

How-To Geek: Android назвали закрытой системой из-за ограничений Google

Операционная система (ОС) Android не является настолько открытой, как считают многие пользователи. Об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам авторов, Android занимает лидирующее положение на рынке ОС, и во многом это связано с возможностью глубокой настройки платформы. Однако система не является настолько свободной и открытой, как думают многие пользователи. Редактор портала Сидни Батлер заявил, что большая часть технологий в Android-смартфоне закрыта и строго охраняется Google и производителями техники.

Батлер объяснил, что Android базируется на исходном коде AOSP (Android Open Source Project). Однако большая часть технологий и функций в современных смартфонах создана Google и производителями телефонов — это все базируется на закрытом программном обеспечении (ПО). В этой связи журналист развеял миф о том, что Android является полностью открытой и свободной.

Также в заметке уточняется, что Google постепенно выносит все больше и больше функций из AOSP. Так, службы геолокации, функция «Найти устройство», технология безопасности Play Protect основаны на Google Play и не распространяются свободно. «Такие шаги, как усложнение установки приложений из сторонних источников, являются частью общей тенденции к постепенному снижению открытости Android», — заключил Сидни Батлер.

В начале июля специалиста агентства Omdia заявили, что из-за растущих цен на память дешевые смартфоны могут совсем исчезнуть с рынка. Аналитики предположили, что некоторые производители доступных смартфонов будут вынуждены уйти с рынка.