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16:08, 30 июля 2026 (обновлено: 16:27, 30 июля 2026)Ценности

Канье Уэст разобрался с обвинившей его в сексуальном насилии помощницей

Канье Уэст достиг соглашения с обвинившей его в сексуальном насилии помощницей Пишотт
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст достиг соглашения с экс-помощницей Лорен Пишотт, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Подробности разбирательства публикует People.

Бывшая сотрудница музыканта подала на него в суд в июне 2024 года, обвинив в насилии и незаконном увольнении. Девушка начала работать с Уэстом в июле 2021 года, когда он готовился к запуску своей линии одежды собственного бренда Yeezy. Пишотт была обязана быть на связи с работодателем круглосуточно, за что получила миллион долларов.

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Кроме того, по словам модели, в тот период она также зарабатывала дополнительно миллион долларов на платформе OnlyFans, пока в 2022 году Уэст не попросил ее удалить аккаунт из-за личных религиозных убеждений. В ответ он якобы пообещал в два раза повысить ей зарплату, чтобы компенсировать потерянный доход.

Вскоре после данного соглашения певец начал отправлять помощнице вульгарные сообщения, в которых делился откровенными подробностями своих сексуальных фантазий, пересылал фото и видео, на которых он занимается сексом с другими женщинами, а также интимные снимки нынешних и бывших сотрудников Yeezy.

В другом эпизоде, согласно иску, Уэст запер их в комнате и мастурбировал рядом с ней, прежде чем заснуть. Пишотт также утверждала, что рэпер злился, когда она отвергла его предложения о романтических отношениях или занятий сексом

К сентябрю 2022 года девушку повысили до руководителя аппарата нескольких компаний Уэста с зарплатой в четыре миллиона долларов. Однако через месяц ее уволили без выходного пособия в размере трех миллионов долларов. Позже Пишотт выдвинула еще обвинения и призналась, что Уэст накачал ее наркотиками и изнасиловал во время студийной сессии со скандальным рэпером Пи Дидди.

В ответном заявлении юристы Уэста назвали иск Пишотт безосновательным. Юристы подчеркнули, что она сама добивалась связи с исполнителем ради продвижения в карьере, а получив отказ, шантажировала его, и пригрозили встречным иском.

Сейчас обе стороны конфликта достигли соглашения по иску о сексуализированном домогательстве. Отмечается, что соглашение является безоговорочным и в ближайшее время поданный Пишотт иск должен быть отозван.

Ранее в июле экс-главу модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари вновь обвинили в сексуальных домогательствах и торговле людьми.

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