Экс-главу модельного агентства вновь обвинили в изнасилованиях и торговле людьми

Экс-главу модельного агентства Мари вновь обвинили в изнасилованиях и торговле людьми

Экс-главу модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари вновь обвинили в сексуальных домогательствах и торговле людьми. Об этом сообщает Le Monde.

Шесть бывших моделей агентства рассказали в исках, что бизнесмен совершал преступления в 1980–1990-х годах, когда некоторые из них были еще несовершеннолетними. Одна из манекенщиц обвинила мужчину в изнасиловании, а другие утверждают, что он обращался с юными моделями «как с проститутками».

Кроме того, по словам истцов, Мари мог использовать свое положение, влияние и власть для давления на молодых девушек, включая несовершеннолетних, с целью вступления с ними в сексуальные отношения.

Адвокат Мари Селин Бекерман заявила, что ее клиент полностью отвергает все обвинения. Сам предприниматель не давал никаких публичных комментариев по поводу расследования.

Директору Elite Model Management не впервые предъявляют подобные обвинения. Известно, что как минимум 24 жертвы подали жалобы против бывшего мужа супермодели Линды Евангелисты еще в сентябре 2020 года, обвинив его в изнасилованиях и сексуальных надругательствах, которые происходили в период с 1980 по 1998 год. Тогда французская полиция начала расследование преступлений Мари, однако он также отрицал все заявления пострадавших.

Жеральд Мари — президент известного парижского модельного агентства Elite Model и знаменитая персона в шоу-бизнесе. Он вступил в брак с Линдой Евангелистой в 1987 году, а в 1993 году пара официально развелась.