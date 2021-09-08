Модели массово обвинили известного бизнесмена в сексуальных домогательствах

Всемирно известные манекенщицы обвинили создателя парижского агенства Elite Model Жеральда Мари (Gerald Marie) в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.

Известно, что как минимум 24 жертвы подали жалобы против бывшего мужа супермодели Линды Евангелисты еще в сентябре 2020 года, обвинив его в изнасилованиях и сексуальных надругательствах, которые происходили в период с 1980 по 1998 годы. Тогда французская полиция начала расследование преступлений мужчины, однако он опровергал все заявления пострадавших.

По информации издания, в начале сентября нынешнего года сотрудники правоохранительных органов пригласили в Париж моделей, которые публично высказались по поводу уголовного дела, для дачи показаний против Мари. Среди них — Кэрри Отис, Джилл Додд, Лиза Амур, Шона Ли, Эбба Карлссон и Эмили Мотт.

Отмечается, что таким образом полицейские решили привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств, поскольку предприниматель более не может быть привлечен к ответственности из-за истечения срока давности уголовного дела. На данный момент 71-летний Мари ушел на пенсию и проживает на Ибице.

Согласно материалу, пострадавших поддержала бывшая супруга бизнесмена Линда Евангелиста, а также другие знаменитые модели: Паулина Поризкова, Карла Бруни и Хелена Кристенсен. Помимо этого, в защиту жертв насилия выступили певица Карен Элсон и актриса Милла Йовович.

В свою очередь адвокат бизнесмена Селин Бекерман (Celine Bekerman) заявила, что ее клиент полностью отрицает предъявленные ему обвинения. Сам Мари не давал никаких публичных комментариев по поводу расследования.

Жеральд Мари — президент известного парижского модельного агентства Elite Model и знаменитая персона шоу-бизнеса. Мужчина вступил в брак с Линдой Евангелистой в 1987 году, а в 1993 году пара официально развелась.

В 2017 году в сексуальных домогательствах также обвинили продюсера Харви Вайнштейна. Сообщалось, что мужчина совершал преступления на протяжение 30 лет. Свои истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. В марте 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения.