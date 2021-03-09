Дизайнер Александр Ванг ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Американский дизайнер одежды Александр Ванг ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Cut.

37-летний модельер опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал, что ряд людей подали на него иски в связи с его неподобающим поведением в прошлом.

«Им было нелегко делиться своими историями, и я сожалею о том, что причинил им боль. Хотя мы не согласны с некоторыми деталями этих личных взаимодействий, я подам лучший пример и использую свои известность и влияние, чтобы научить других распознавать подобное поведение. Жизнь — это обучение и рост, и теперь, когда я это знаю, я добьюсь большего успеха», — заключил он. При этом Ванг закрыл комментарии под своими постами.

По информации издания, в январе дизайнер назвал выдвинутые против него обвинения клеветой, поскольку «пострадавшие» делились своими историями «без каких-либо доказательств или какой-либо проверки фактов».

В декабре 2020 года сообщалось, что манекенщики и трансгендерные модели массово обвинили американского дизайнера одежды Александра Ванга в сексуальных домогательствах. По словам пострадавших, модельер часто подмешивал им наркотики и заставлял употреблять алкоголь чтобы потом склонить их к действиям гомосексуального характера.