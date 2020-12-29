Мужчины-модели обвинили Александра Ванга в сексуальных домогательствах

Манекенщики и трансгендерные модели массово обвинили американского дизайнера одежды Александра Ванга в сексуальных домогательствах. Их истории опубликовал анонимный аккаунт @shitmodelmgmt в Instagram.

«Мой друг работал манекенщиком на показе Александра Ванга. На вечеринке после модного мероприятия дизайнер постоянно предлагал ему выпить. Друг не хотел сильно напиваться, но он не смог отказать ему из вежливости. Он говорит, что не помнил, как оказался с ним в туалете. Ванг начал снимать с него штаны и склонял к действиям гомосексуального характера. Тогда мой друг очень испугался, сказал, что он не гей, оттолкнул его и ушел», — поделился один из героев материала.

Еще один молодой человек отметил, что Александр Ванг давно славится подобными историями. По его словам, однажды после очередного афтепати дизайнер дал каждому, кто был с ним в автомобиле, по бутылке воды и подначивал допивать ее до конца. Спустя некоторое время мужчины заметили странное головокружение и осознали, что в воде были растворены наркотики.

«Однажды я оказался с Вангом на вечеринке, и он очень настойчиво склонял меня выпить как можно больше алкоголя. В один момент я полностью перестал соображать, и словно через мгновение я очнулся в отеле в чьей-то комнате на кровати. Я проснулся от того, что с меня стаскивают трусы и тянутся головой к моим гениталиям. Я не понимал, кто это был, пока он не показал свое лицо. Это был Александр Ванг. Я резко поднялся и был так смущен и напуган, что просто пулей выскочил оттуда. Я чувствовал себя потерянным», — рассказал третий.

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Владелец страницы @shitmodelmgmt призвал пользователей отписаться от модельера в поддержку жертв насилия. Ванг пока не дал комментариев по поводу произошедшего.

В сентябре модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах. Эми Доррис рассказала, что пришла на мероприятие вместе со своим парнем, который был другом будущего президента. В какой-то момент она отошла в уборную, а при выходе столкнулась с Трампом. После короткой беседы он начал обнимать и целовать Доррис.