Составлен черный список развратных стилистов и фотографов

В Instagram опубликовали черный список фотографов, агентов и стилистов, подозреваемых в сексуальных домогательствах к моделям, сообщает The Cut.

Администратор анонимного аккаунта @ShitModelMgmt составил список из 290 человек, работы с которыми порекомендовал избегать.

Известно, что администратор @ShitModelMgmt — бывшая модель. Несколько месяцев назад она попросила своих подписчиц поделиться историями о домогательствах, пообещав опубликовать имена обидчиков, и ей стали поступать многочисленные письма.

Модель заявила, что список содержит только проверенную информацию. Однако, если кто-то из фотографов убедит ее, что ничего подобного не совершал, она уберет его имя.

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В феврале отца сестер-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Мохамеда Хадида обвинили в изнасиловании модели Миранды Ви, которая заявила об этом в своем Instagram. По этому факту полиция Лос-Анджелеса предъявила Мохамеду Хадиду обвинение.

В деле также фигурирует креативный директор и соучредитель марки Guess Пол Марчиано: по словам Миранды Ви, Марчиано совершал в отношении нее действия, которые можно охарактеризовать как сексуальный харассмент.

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