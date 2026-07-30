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20:49, 30 июля 2026 (обновлено: 21:06, 30 июля 2026)Интернет и СМИЭксклюзив

Основания для утилизации спермы объявленного террористом Дурова оценили

Юрист Хаминский: Остатки спермы Дурова можно использовать по назначению
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Steve Jennings / Getty Images

Оснований для изъятия или утилизации замороженной спермы основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не существует, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. О судьбе биоматериала, оставленного предпринимателем в российских клиниках ЭКО, специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Возбуждение уголовного дела в отношении Дурова и его включение в список Росфинмониторинга не имеют прямого отношения к правоотношениям в сфере вспомогательных репродуктивных технологий. Законодательство не содержит понятия "экстремистский биоматериал", в связи с чем использование генетического материала в медицинских целях не может быть запрещено или приостановлено на основании статуса донора», — пояснил Хаминский.

Юрист добавил, что сама процедура использования донорской спермы носит строго анонимный характер.

«Это означает, что на контейнерах с биоматериалом в лабораториях не должно быть идентифицирующих донора пометок, а медицинский персонал не связан с правоохранительными органами обязательствами по отслеживанию происхождения каждой пробирки», — добавил он.

Попытки распространить действие антиэкстремистского законодательства на сферу медицины, по словам Хаминского, являются юридически несостоятельными. Он объяснил, что Федеральный закон о противодействии экстремизму регулирует исключительно оборот информационных материалов и вводит ограничения в области экономической деятельности, тогда как репродуктивные права граждан защищены отдельными нормами Семейного кодекса и законодательства об охране здоровья.

Таким образом, клиники ЭКО, продолжающие использовать оставленный Дуровым биоматериал, действуют в рамках правового поля, и любые требования о его утилизации не имеют под собой законных оснований

Александр Хаминскийюрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в список террористов и экстремистов. В России предпринимателю предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

В декабре 2025 года Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО женщинам, которые хотят родить от него ребенка. Такую программу предприниматель запустил совместно с одной из московских клиник.

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