Отец сестер-супермоделей попался на сексуальных домогательствах

Отца сестер-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид Мохамеда Хадида обвинили в изнасиловании модели Миранды Ви, сообщает Page Six.

В своем Instagram модель заявила, что Хадид насиловал ее. По этому факту полиция Лос-Анджелеса предъявила Мохамеду Хадиду обвинение. По сообщению издания, допрос вели двое полицейских в течение двух часов.

Материалы по теме Садизм какой-то БДСМ-маски и суровые госпожи: к миланской моде встал вопрос

В деле также фигурирует креативный директор и соучредитель марки Guess Пол Марчиано: по словам Миранды Ви, Марсиано совершал в отношении нее действия, которые можно охарактеризовать как сексуальный харассмент.

Ранее, в январе, в отношении Марчиано выдвинула обвинения в домогательствах американская супермодель Кейт Аптон. В своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!