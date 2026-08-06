Путин выразил признательность президенту Киргизии Жапарову за укрепление сотрудничества

Президент России Владимир Путин выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за укрепление двустороннего сотрудничества и развитие товарооборота между странами. С таким заявлением российский лидер выступил в видеообращении к участникам VIII Российско-киргизского экономического форума и XII Российско-киргизской межрегиональной конференции, видео опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

Путин поблагодарил Жапарова за личную поддержку начинаний в двусторонних отношениях и усилия по укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Бишкеком. По оценке президента России, по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26 процентов и превысил пять миллиардов долларов.

«Не может не вызывать удовлетворение, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, Жапаров в обращении к участникам форума заявил, что Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Он подчеркнул, что Москву и Бишкек объединяют общая история и культурная близость.