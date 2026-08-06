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09:39, 6 августа 2026 (обновлено: 09:40, 6 августа 2026)Мир

Рубио отшутился после вопроса про Украину

Госсекретарь США Рубио пошутил о межгалактических проблемах в ответ на вопрос про Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио отшутился после вопроса журналиста о том, будет ли он обсуждать Украину с новым главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом. Об этом сообщает С-SPAN.

«Что это за вопрос: "Будем ли мы говорить об Украине?" Конечно, мы будем говорить. Я думаю, что [поговорим] и о межгалактических делах, и о всевозможных других вещах», — отшутился глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Госдепартамент опубликовал заявление по итогам встречи Рубио и Милибэнда. В нем отмечается, что стороны обсудили важность усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности.

1 августа Рубио заявил, что США хотят в скором времени попробовать возобновить переговоры России и Украины по урегулированию конфликта.

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