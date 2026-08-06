Рубио отшутился после вопроса про Украину

Госсекретарь США Рубио пошутил о межгалактических проблемах в ответ на вопрос про Украину

Госсекретарь США Марко Рубио отшутился после вопроса журналиста о том, будет ли он обсуждать Украину с новым главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом. Об этом сообщает С-SPAN.

«Что это за вопрос: "Будем ли мы говорить об Украине?" Конечно, мы будем говорить. Я думаю, что [поговорим] и о межгалактических делах, и о всевозможных других вещах», — отшутился глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Госдепартамент опубликовал заявление по итогам встречи Рубио и Милибэнда. В нем отмечается, что стороны обсудили важность усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности.

1 августа Рубио заявил, что США хотят в скором времени попробовать возобновить переговоры России и Украины по урегулированию конфликта.