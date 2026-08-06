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10:16, 6 августа 2026 (обновлено: 10:18, 6 августа 2026)Бывший СССР

Глава МИД Азербайджана возложил цветы к памятнику ВСУ

Глава МИД Азербайджана Байрамов возложил цветы к памятнику ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов возложил цветы к памятнику Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Minval Politika в Telegram-канале.

Байрамов возложил цветы у мемориала вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он располагается в парке МИД страны в Киеве.

Ранее Байрамов прибыл в Киев на поезде. На перроне его встретил Сибига. Сообщается, что в украинской столице у Байрамова запланированы встречи с «высокопоставленными должностными лицами».

До этого в Москве Джейхун Байрамов встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны подписали план консультаций между странами на 2026-2027 годы.

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