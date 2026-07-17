Россия и Азербайджан договорились о дальнейших отношениях

Главы МИД России и Азербайджана подписали в Москве план консультаций на 2026—2027 годы

Главы министерств иностранных дел (МИД) России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов подписали в Москве план консультаций между странами на 2026—2027 годы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

План подразумевает утверждение графика встреч представителей ведомств. В документе также отражены темы для дальнейшего обсуждения между Москвой и Баку.

Встреча Сергей Лаврова и Джейхуна Байрамова состоялась 17 июля в Москве. Сперва стороны провели встречу в формате тет-а-тет, на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Вскоре представители Москвы и Баку встретились в расширенном составе. Корреспондент «Ленты.ру» сообщил, что российскую сторону также представляли официальный представитель МИД России Мария Захарова, директор четвертого департамента стран СНГ Михаил Калугин, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов

Во время переговоров Лавров отметил, что отношения Москвы и Баку развиваются в духе союзнического взаимодействия на основе декларации, которая была подписана президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым 22 февраля 2022 года. По словам дипломата, заключение документа 22 числа 2022 года имеет символизм.

Глава МИД России также заявил, что стороны полностью урегулировали вопросы, связанные с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании Азербайджанских авиалиниий (AZAL).

