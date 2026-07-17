Лавров прокомментировал урегулирование с Баку связанных с авиакатастрофой AZAL вопросов

Лавров: Москва и Баку полностью урегулировали связанные с авиакатастрофой AZAL вопросы

Москва и Баку полностью урегулировали вопросы, связанные с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В текущем году, благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL 25 декабря 2024 года», — сообщил Лавров.

Министр иностранных дел России также рассказал о заключенном накануне СВО символически важном документе. По его словам, Москва и Баку идут к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 года.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года. Лайнер Embraer 190 следовал из Баку в Грозный, но был перенаправлен в Махачкалу из-за непогоды. Позднее экипаж принял решение следовать в Актау. В результате крушения в нескольких километрах от города из 67 человек на борту 38 не выжили.

В апреле 2026 года министерства иностранных дел России и Азербайджана выпустили совместное заявление, в котором назвали ситуацию по AZAL урегулированной. В частности, был решен вопрос выплаты компенсаций.