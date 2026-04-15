Бывший СССР
15:10, 15 апреля 2026

МИД: Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Россия и Азербайджан урегулировали вопрос по крушению самолета AZAL вблизи Актау 25 декабря 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран.

«Стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации», — сообщили в ведомствах.

Москва и Баку выразили уверенность в том, что развитие связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества.

