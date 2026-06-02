Ударный дрон ВСУ убил таксиста в российском регионе

Пушилин: Водитель такси погиб в ходе атаки ударных дронов ВСУ на Донецк

Мирный житель Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб в ходе атаки ударных украинских беспилотников. Еще шесть человек пострадали, о чем сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что трагический инцидент произошел в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге. Там из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина 1970 года рождения, работавший водителем такси.

По словам Пушилина, на автодороге Донецк — Горловка пострадал мужчина, а в Углегорске городского округа Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина. Аналогичные увечья получили двое мужчин в Светлодарске, а еще один в Никитовском районе Горловки.

Помимо этого, один мужчина оказался тяжело ранен в Селидово Красноармейского муниципального округа, уточнил Пушилин.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек. Известно еще о четырех пострадавших.