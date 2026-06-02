Ситуация с бензином в Крыму усугубилась

Развожаев: Бензин в Севастополе временно будет продаваться только для оперативных служб

До второй половины дня 3 июня бензин в Севастополе будет продаваться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города. Об усугублении ситуации с топливом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в ночь с 2 на 3 июня и в первую половину дня 3 июня в Севастополе отпуск топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб. В течение завтрашнего утра продолжится подвоз топлива», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что ориентировочно с 14:00 бензин снова появится в свободной продаже. Он также попросил жителей города не занимать очереди на АЗС.

Прежде Развожаев рассказал об отсутствии на заправках Севастополя основных видов автомобильных бензинов. В продаже на местных АЗС к концу мая осталось только дизельное топливо. Вместе с тем он пообещал как можно скорее вернуть АИ-92 и АИ-95 на автозаправочные станции.