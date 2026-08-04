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19:42, 4 августа 2026Мир

Тайвань назвали второй Украиной

Американист Блохин: США создают из Тайваня новую «Украину»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angie Teo / Reuters

США создают из Тайваня новую «Украину», отправляя своих инструкторов в регион и создавая напряжение. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Новостями Mail.

Блохин подчеркнул, что американские военные эксперты на протяжении нескольких лет говорят о необходимости защищать Тайвань в случае решения Китая предпринять силовой сценарий.

«Иными словами, призывают создавать очаг напряжения у границ с Китаем. США пытаются сделать из Тайваня вторую Украину», — отметил эксперт.

Ранее Тайвань раскрыл детали ранее засекреченного военного сотрудничества с США, заявив, что американские военные помогают острову обмениваться боевым опытом и повышать готовность к возможному конфликту с Китаем.

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