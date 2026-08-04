Американист Блохин: США создают из Тайваня новую «Украину»

США создают из Тайваня новую «Украину», отправляя своих инструкторов в регион и создавая напряжение. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Новостями Mail.

Блохин подчеркнул, что американские военные эксперты на протяжении нескольких лет говорят о необходимости защищать Тайвань в случае решения Китая предпринять силовой сценарий.

«Иными словами, призывают создавать очаг напряжения у границ с Китаем. США пытаются сделать из Тайваня вторую Украину», — отметил эксперт.

Ранее Тайвань раскрыл детали ранее засекреченного военного сотрудничества с США, заявив, что американские военные помогают острову обмениваться боевым опытом и повышать готовность к возможному конфликту с Китаем.